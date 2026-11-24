В интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грузовое судно «Спарта II» было законной целью, поскольку якобы перевозило оружие. Агентство не смогло подтвердить это утверждение.

По словам Зеленского, Киев считает законными целями российские суда, перевозящие оружие или подсанкционные грузы, в российских и нейтральных водах.

Он также признал, что атака вызвала обеспокоенность ряда европейских партнёров, и поручил министрам и военным активнее информировать их о подобных действиях.