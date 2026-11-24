Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на скорейшем заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, в идеале — уже к январю. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.
По словам Зеленского, если Трампу не удастся убедить Владимира Путина прекратить войну до конца года, Киев намерен обратиться к новому составу Конгресса США с призывом усилить давление на Москву.
Украина будет добиваться масштабного пакета военной помощи и ужесточения санкций против России, если соглашение, приемлемое для Киева, не будет достигнуто.
Зеленский подчеркнул, что стремление как можно быстрее завершить войну не должно оборачиваться уступками исключительно со стороны Украины.
«Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины», — заявил украинский лидер.