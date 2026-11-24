Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на скорейшем заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, в идеале — уже к январю. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, если Трампу не удастся убедить Владимира Путина прекратить войну до конца года, Киев намерен обратиться к новому составу Конгресса США с призывом усилить давление на Москву.

Украина будет добиваться масштабного пакета военной помощи и ужесточения санкций против России, если соглашение, приемлемое для Киева, не будет достигнуто.

Зеленский подчеркнул, что стремление как можно быстрее завершить войну не должно оборачиваться уступками исключительно со стороны Украины.