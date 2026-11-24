Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал несерьёзными призывы России вернуться к системе европейской безопасности, существовавшей до 1997 года. По его мнению, такой сценарий означал бы необходимость возвращения Украине Крыма и территорий на востоке страны. Об этом он заявил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

«Конечно, это было несерьёзно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, ведь это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли в России есть готовность это сделать? Я так не думаю. Поэтому давайте будем серьёзными», — заявил Вадефуль.

По словам немецкого министра, в Европе уже сформирована архитектура безопасности, основы которой заложены в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии и Будапештском меморандуме.

Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать установленные правовые рамки, под которыми сама поставила подпись.