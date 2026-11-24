В октябре президент США Дональд Трамп представил заключённую в последний момент сделку с российским президентом Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива, предусматривающую приостановку санкций, ранее введённых его собственной администрацией, как шаг, способствующий переговорам о прекращении войны в Украине. Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, договорённость была призвана удержать Россию «за столом переговоров». Разумеется, наблюдателям с самого начала было очевидно, что этот манёвр в не меньшей, а возможно, и в большей степени был направлен на укрепление американской экономики и предотвращение убедительной победы демократов на состоявшихся в этом месяце промежуточных выборах. Однако в этом отношении он потерпел неудачу. Об этом пишет Foreign Affairs.

У скептиков есть основания ставить под сомнение любые действия Трампа в отношении России и Украины. Он явно испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и демонстрирует выраженную симпатию к нелиберальным лидерам, особенно к тем, кто готов обеспечить ему лёгкие политические победы. Тем не менее даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время. И именно такие уступки, как соглашение о поставках топлива, способны приблизить Россию и Украину к миру, даже если в их основе лежат далеко не исключительно благородные побуждения.

Украина и её сторонники в Европе и США давно утверждают, что Россия реагирует исключительно на давление. Проблема этого аргумента заключается в том, что с 2014 года, и особенно с 2022-го, в отношении Москвы применялись практически исключительно меры принуждения. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, более 25 тысяч санкций, введённых против России после её полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на июнь обошлись российской экономике почти в 1,5 трлн долларов. И хотя Трамп поддерживал Украину менее последовательно, чем его предшественник Джо Байден, особенно на уровне риторики, его администрация продолжала оказывать Киеву значительную финансовую, военную и разведывательную поддержку. Более того, при Трампе ЦРУ активнее, чем при Байдене, содействовало украинским наступательным и оборонительным воздушным операциям. Однако все эти меры принуждения оказались недостаточными для того, чтобы заставить Путина изменить свою политику или переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Европейские лидеры могут опасаться, что Трамп, превратившийся теперь в «хромую утку» и сосредоточенный на собственном политическом наследии, будет добиваться соглашения по Украине, которое в большей степени отвечает интересам Кремля, нежели Европы. Однако в конечном счёте преимущество в этой войне остаётся за Россией. Европе следует признать, что её тактика давления не сработала, и приветствовать готовность американского президента дополнить многочисленные меры принуждения, призванные заставить Кремль подчиниться, определёнными стимулами.

Вашингтону, в свою очередь, следует продолжать стратегию уступок, побуждая Украину отказаться от части территорий, замораживая расширение НАТО и предлагая Москве смягчение санкций. В прошлом Путин уже демонстрировал готовность подписывать выгодные для себя соглашения, включая Минские соглашения 2014 и 2015 годов, которые должны были положить конец гражданскому конфликту в Донбассе, но впоследствии рухнули под давлением Киева и европейских столиц. Украина отчаянно нуждается в более прочном мире, какой бы несправедливой ни казалась его цена.

В последнее время Украина добилась определённых успехов на поле боя. В начале 2026 года Киев предпринял наступательные операции в западной части Запорожской области, сведя на нет российские территориальные приобретения за целый год. Летом украинские вооружённые силы начали масштабное контрнаступление под названием «Вивальди», добившись значительного продвижения в районе Лимана и замедлив российскую кампанию по захвату укреплённых городов Донбасса — Краматорска и Славянска.

Кроме того, спустя четыре года украинским силам наконец удалось нанести серьёзный, хотя и не непоправимый, ущерб мосту, соединяющему Крым с Россией, нарушив работу военного транспортного маршрута и нанеся удар по одному из важнейших символов экспансионизма путинской эпохи. Киев также заставил часть российского населения ощутить последствия войны посредством ударов по нефтяной инфраструктуре и коммерческим объектам, включая склады Wildberries — крупнейшего российского интернет-ретейлера. Сторонники Украины в западных столицах представили эти достижения как свидетельство того, что Киеву удалось переломить ход войны, которая прежде, казалось, развивалась в пользу Москвы.

Однако тактические успехи не обязательно складываются в стратегическую победу. Как напомнил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби на состоявшейся в начале этого месяца встрече Контактной группы по обороне Украины, исход войны будет решаться на земле.

Огромной проблемой для Украины остаются потери личного состава. В тех редких случаях, когда Зеленский затрагивал эту тему, он приводил неправдоподобно низкие показатели украинских потерь и называл астрономические цифры потерь противника. В недавнем исследовании Александр Грейбл, специалист по военным исследованиям Королевского колледжа Лондона, подробно анализирует эти данные и приходит к выводу, что в абсолютном выражении Украина несёт значительно большие потери, чем Россия. Если эти выводы верны, они опровергают распространённое утверждение о том, что Россия проявляет исключительное пренебрежение к жизням собственных военнослужащих.

Сегодня, пока Украина проводит дорогостоящие наступательные операции ради временного возвращения территорий, Россия захватывает города и хорошо укреплённые районы посредством окружения, а не лобовых атак, снижая тем самым риски для своих военнослужащих.

Хотя украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре нарушили работу нефтеперерабатывающих предприятий и осложнили снабжение внутреннего рынка топливом, Москве удалось смягчить последствия благодаря чрезвычайным мерам и оперативному восстановлению повреждённых объектов. В мае Разведывательное управление Министерства обороны США пришло к выводу, что дальние удары украинских беспилотников не оказали «существенного влияния на российское производство энергоресурсов». Возможно, именно этим объясняется то, что российское гражданское население не ощутило в полной мере последствий этих атак.

Среднестатистический россиянин, судя по всему, переносит эти трудности с чувством, представляющим собой нечто среднее между смиренным стоицизмом и возросшей решимостью довести войну до победного конца. Если украинские удары в глубине российской территории были призваны побудить США поддержать предложение Зеленского об энергетическом перемирии, то они привели к противоположному результату: рост нефтяных цен пополнил военную казну Кремля, а увеличение расходов на энергоносители подрывает поддержку Украины со стороны её союзников, особенно Соединённых Штатов.

Многие западные аналитические оценки ситуации на поле боя свидетельствуют о том, что Россия в последнее время утратила часть своих позиций. Однако в действительности картина линии фронта в Украине остаётся неоднозначной. Согласно данным популярного Telegram-канала Military Summary, использующего дифференцированную методику оценки территориального контроля на основе геолоцированных видеоматериалов из российских и украинских источников, Россия продолжала продвигаться в течение октября и ноября.

На севере российские войска сформировали буферную зону вдоль границы, добившись продвижения в районах Сум и Великого Бурлука. В затяжной борьбе за Купянск — стратегически важный город, открывающий путь к Харькову и северо-востоку Украины, — преимущество вновь оказалось на стороне Москвы.

В Донецкой области российские силы установили контроль над большей частью Доброполья, что может позволить им продвинуться на север, выйти в тыл укреплённым городам Донбасса и окружить их. Россия также продолжает продвигаться в восточной части Запорожской области, где её подразделения постепенно приближаются к административному центру региона.

Операция «Вивальди», возможно, замедлила российское наступление к северу от Краматорска, однако ценой значительных потерь среди некоторых из наиболее боеспособных украинских подразделений. Как и Курская операция 2024 года, это контрнаступление больше напоминает временную информационную победу, нежели реальное изменение ситуации на поле боя.

В воздушном пространстве Россия начала кампанию ударов по объектам в глубине украинской территории, используя беспилотники и баллистические ракеты для изменения ситуации в ключевых регионах. Российские силы серьёзно нарушили украинские операции в Чёрном море, усилили удары по центрам обработки данных и электроэнергетической инфраструктуре, атаковали локомотивы и объекты всё ближе к западным границам Украины. Теперь целью становятся крупные мосты через Днепр, разрушение которых может буквально разделить страну надвое.

Количественное и качественное превосходство России в сфере реактивных беспилотников позволяет использовать их с эффективностью, сопоставимой с крылатыми ракетами. В результате российские воздушные операции в последнее время приобрели более продолжительный и систематический характер. Дефицит у Украины американских ракет-перехватчиков PAC-3, обусловленный истощением собственных оборонных запасов США, означает, что большинство российских баллистических ракет практически невозможно перехватить.

В октябре Трамп гневно написал в социальных сетях, что Зеленский «не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел». Это было несправедливое утверждение: Зеленский, несомненно, хочет завершить войну, но исключительно на собственных условиях. Масштабная помощь и поддержка, которую Европа и США предоставили Украине и которая первоначально была необходима для предотвращения катастрофического поражения, теперь практически лишает украинского президента стимулов к заключению мира на иных условиях. На начальном этапе нынешней войны, когда Украина неожиданно добивалась успехов на поле боя, Киев упустил две перспективные возможности для мирного урегулирования, которые могли положить конец боевым действиям вскоре после их начала.

Однако сегодня переговоры остаются единственным возможным путём для Украины, и добиться прогресса исключительно посредством давления на Россию не удастся. Чтобы преодолеть нынешний тупик, Украина и её сторонники должны быть готовы к реальным уступкам. Это означает отказ от любых надежд на вступление в НАТО или долгосрочное военное присутствие альянса на украинской территории, а также передачу части территорий России.

Если Киев по-прежнему не будет готов пойти на уступки, которых обычно требуют от проигрывающей стороны в войне, Вашингтон может предпринять шаги, чтобы побудить его к более взвешенным решениям. Соединённые Штаты могли бы сократить или полностью прекратить предоставление украинским вооружённым силам некоторых услуг и боеприпасов, включая доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield, системам противоракетной обороны Patriot, а также разведывательную поддержку операций противовоздушной обороны и ударов по объектам в глубине российской территории. Последствия любого из этих ограничений незамедлительно проявились бы на поле боя.

Вашингтону также следует по собственной инициативе предложить Москве определённые стимулы. Президент Трамп может отменить некоторые санкции, например запрет на использование американского воздушного пространства российскими коммерческими авиакомпаниями, не вызвав при этом серьёзных споров. Отмена других ограничений, в частности касающихся экспорта ископаемого топлива и финансовых операций, будет менее приемлемой для западной общественности, но более привлекательной для России и, следовательно, более эффективной. В этой связи необходимо также добиваться возвращения России в международную систему обмена межбанковскими сообщениями SWIFT и другие глобальные коммерческие сети.

Сторонники жёсткой проукраинской линии утверждают, что никакие уступки не смогут удовлетворить ненасытные территориальные аппетиты Путина. Они предупреждают, что, если Россию не остановить в Украине, она продолжит завоевательную кампанию дальше на запад — через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и за их пределы, причём конца этой экспансии не будет видно.

Как предупредил Зеленский европейских лидеров на Берлинской конференции по безопасности в начале ноября, наращивание российского военного потенциала направлено не только против его страны: «Оно направлено против вас».

Однако, несмотря на медленное и упорное продвижение России на востоке Украины, при сохранении темпов наступления 2025 и 2026 годов ей потребовалось бы три десятилетия только для захвата оставшейся части украинской территории к востоку от Днепра. А предположение о том, что Россия, располагающая вооружёнными силами численностью менее 1,6 млн военнослужащих, способна одержать победу над НАТО, насчитывающим 3,65 млн военнослужащих, выглядит неправдоподобным, особенно с учётом подавляющего превосходства альянса в основных видах вооружений и военных расходах.

Даже если бы Россия была способна вступить в прямое противостояние с НАТО, далеко не очевидно, что Путин этого хочет. Военные цели Кремля в Украине могут казаться несправедливыми, однако они значительно более ограниченны, чем утверждают многие аналитики.

Со времени выступления Путина в Мюнхене в 2007 году, в котором он подверг резкой критике глобальную гегемонию США, а также после принятия декларации саммита НАТО 2008 года, приветствовавшей перспективу вступления Грузии и Украины в альянс, расширение НАТО стало для российского президента навязчивой идеей.

Не меньшее внимание он уделял положению пророссийски настроенных жителей восточной Украины, прилагая значительные усилия для обеспечения защиты их языковых прав и политического влияния посредством Минских соглашений. Лишь после провала этого процесса Москва признала два региона Донбасса — Луганск и Донецк — независимыми государствами, которые могли войти в состав Российской Федерации, тем самым проложив путь к прямому российскому военному вмешательству в регионе.

Тем не менее Путин продолжал искать пути переговорного урегулирования конфликта при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Как и в случае с Минским процессом, именно Украина и её сторонники отказались от этих переговоров в тот момент, когда достижение их целей — полного освобождения всех оккупированных Россией территорий — ещё представлялось возможным на поле боя.

В ходе очередного раунда мирных переговоров под руководством США, состоявшегося в начале этого месяца в Абу-Даби, Россия выдвинула максималистские требования, включая вывод сил НАТО из Польши и стран Балтии, ограничение европейского потенциала ядерного сдерживания, а также сокращение численности и возможностей украинских вооружённых сил.

Однако если рассматривать эти требования в более широком контексте неизменных ключевых приоритетов Путина, они скорее напоминают переговорные уловки, нежели непреодолимые условия для заключения соглашения.

Уже давно понятно, на какие условия готов согласиться Кремль: контроль над восточными приграничными регионами Украины и значительная демилитаризация страны. Какими бы ни оказались окончательные условия соглашения, некоторые принципиальные моменты очевидны. Возвращения Донбасса, Крыма или Новороссии под контроль Украины не будет. И какими бы ни были гарантии безопасности, которые Европа и США предоставят Украине в будущем, они не могут предусматривать членство в НАТО.

Сохранение нынешнего положения в Украине невозможно в долгосрочной перспективе. Четыре года войны притупили бдительность многих сторонников Киева в отношении риска того, что дальнейшее давление на Россию может запустить спираль эскалации. Например, в столицах некоторых стран, сравнительно недавно вступивших в НАТО, всё более беспечно рассуждают о проведении агрессивных военных учений альянса вблизи Калининграда и преодолении систем противовоздушной и противоракетной обороны города.

Однако подобные шаги могут лишь способствовать дальнейшему расширению масштабов и углублению конфликта. Нельзя игнорировать явную и непосредственную угрозу как вертикальной, так и горизонтальной эскалации войны.

В едином фронте Запада против России уже появляются трещины. Франция и другие западноевропейские государства сталкиваются с усилением социальной и политической напряжённости, отчасти обусловленной издержками войны.

В конце октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели редкий телефонный разговор с Путиным, чтобы, согласно опубликованному ими заявлению, «напрямую передать послания относительно будущих переговоров» о достижении мира.

В Соединённых Штатах некогда пользовавшаяся двухпартийной поддержкой жёсткая линия в отношении России начинает терять популярность даже среди демократов. В середине октября конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил на Варшавском форуме по безопасности, что будущему президенту США от Демократической партии придётся признать «фундаментальную реальность»: Соединённые Штаты больше не могут позволить себе играть исторически сложившуюся ведущую роль в противостоянии России.

Есть основания полагать, что более примирительный подход администрации Трампа уже открыл двери для дипломатии. Перемирие в Алёшках, достигнутое при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и Ватикана, позволило успешно эвакуировать мирных жителей, оказавшихся заблокированными в контролируемом Россией городе к югу от Херсона.

Кроме того, заявления американского президента в интервью программе 60 Minutes в этом месяце свидетельствуют о его готовности предложить России необходимые стимулы для достижения соглашения. Это шаги в правильном направлении. Однако наряду с расширением стимулов, предлагаемых Москве, администрации Трампа необходимо рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности за пределами структуры НАТО.

На закате своей политической карьеры Трамп ясно обозначил стремление оставить после себя наследие в виде Нобелевских премий мира и триумфальных арок. Завершение крупной войны в Украине стало бы вершиной его достижений. Именно поэтому с момента вступления в должность на второй президентский срок он столь восторженно рассуждает о «большом и прекрасном соглашении».

И если Трамп по-прежнему считает Китай главной стратегической угрозой XXI века, возвращение России в мировую экономику и ослабление оси между Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином будут иметь первостепенное значение для реализации его долгосрочного политического видения.

С 2014 года никто не проиграл, делая ставку на отсутствие мира в Украине, и было бы безрассудно ожидать, что Трамп станет добиваться дипломатического урегулирования исключительно из альтруистических побуждений.

Однако, возможно, если он увидит в достижении мира не только интерес Соединённых Штатов, но и собственную выгоду, ему, вопреки всему, удастся выступить посредником в прекращении кровопролитной и всё более бесперспективной войны.

Это могло бы стать одним из немногих положительных достижений его второго президентского срока, даже если в конечном итоге оно не приведёт его в Осло.