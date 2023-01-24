В России продолжаются разногласия среди военного руководства. В частности, вероятно, был уволен российский генерал-полковник Михаил Теплинский. До этого он был одним из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что Теплинский являлся руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года. В результате в России его считали способным и прагматичным командиром.

— Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу заданий, которые были добавлены ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовались для удержания позиций, которые традиционно давали мотопехоте, — говорят в британской разведке.

В то же время неизвестно, продолжит ли Теплинский среди прочего возглавлять воздушно-десантные войска России.

— Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком разногласий, которые продолжаются в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть, — говорят в Минобороны Британии.