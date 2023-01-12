Журналист Алексей Венедиктов считает, что назначением Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками Владимир Путин решил показать, кто в доме остается хозяином.

«Назначение Валерия Герасимова руководителем Объединенной группировки и Александра Лапина на штаб Сухопутных войск — генералов, подвергшихся резкой публичной критике со стороны Гиркина-Кадырова-Пригожина-«военкорров» (партии «ястребов»), которые в противовес выдвигали Суровикина, свидетельствует о желании Путина: а) показать, кто в доме остается хозяином и б) указать место «военной партии» среди путинской поддержки.

«Здесь я решаю, кто у меня герой, а кто не герой»», – написал журналист в своем телеграм-канале.