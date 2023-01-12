В руководстве российскими войсками на войне с Украиной снова перестановки. Как уже писал Minval, командующим объединенной группировкой войск вчера был назначен глава Генштаба Валерий Герасимов.

Занимавший эту должность с октября генерал Суровикин понижен до заместителя Герасимова. До Суровикина главой российских войск в Украине был генерал Лапин, которого сняли после критики главы ЧВК «Вагнер» Пригожина и главы Чечни Кадырова.

За день до понижения Суровикина генерал Лапин был назначен начальником Главного штаба сухопутных войск России. Почему в России снова меняют начальника объединенной группировки войск?

«Это болезненный щелчок по носу Кадырову и Пригожину, — заявил политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала «Дождь». — Потому что они были инициаторами продвижения Суровикина и отставки Лапина. А Лапин был возвращен к украинским делам с повышением.

Это внутриполитический важный момент: и Кадыров, и находящийся в союзничестве Пригожин, и рядом прибывающий [глава Росгвардии] Золотов составляют силовую группировку, которая, наверно, с точки зрения Путина, усилилась.

Как мне кажется, Путин хотел дать пинок армии и персонально Шойгу за то, что армия не выполнила те задачи, которые перед ней стояли — не была захвачена столица Украины, не было смещено политическое руководство, не была уничтожена украинская армия. И это прокол Шойгу.

Отправить Шойгу в отставку Путин не может, потому что это будет признание его некомпетентности, это будет признание поражения. Путин говорит, что наоборот — мы идем к победе и все идет по плану. Но стимулировать Шойгу можно было, поддержав альтернативных — и вот Пригожин, спущенный с цепи, кинулся штурмовать Бахмут и делать громкие заявления. Время шло, а Бахмут не падал.

Теперь видно, что и эти ребята не справились. Уже пинок следует Герасимову, который был небожителем — главой Генштаба всея России, а теперь всего-навсего командует объединенными войсками в украинском направлении, это понижение».