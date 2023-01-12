Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками, вероятно, является частично политическим решением. Таким образом, президент РФ Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровкин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают, что Минобороны России и силовики, наиболее представленные владельцем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине.

«Пригожин с конца 2022 года все чаще критикует ведение войны Минобороной России. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блогер, дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности, в своей прямой критике Путина 10 января», — пишет в ISW.

Аналитики добавляют, что Суровкин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.

«Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против МО силовиков и сигнал для Пригожина и других людей уменьшить свою критику МО», — пишут аналитики.

При этом в ISW считают, что такой шаг может побудить фракцию силовиков еще больше разделить российское информационное пространство.