Начальник Генштаба российской армии генерал Валерий Герасимов заявил о «стабилизации линии фронта» в Украине.
По его словам, теперь РФ сосредоточила основные усилия своих войск на «завершении операции в «ДНР» — на захвате всей территории Донецкой области Украины.
Герасимов отметил, что линия фронта в Украине растянулась на 815 километров.
Также он утверждает, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для украинской ПВО, а ракетные удары РФ «парализовали работу украинского военно-промышленного комплекса».
Он заявил, что армия РФ поразила более 1,3 тыс критически важных объектов Украины, и считает, что это «существенно снизило боевой потенциал украинских войск».
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