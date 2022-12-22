Начальник Генштаба российской армии генерал Валерий Герасимов заявил о «стабилизации линии фронта» в Украине.

По его словам, теперь РФ сосредоточила основные усилия своих войск на «завершении операции в «ДНР» — на захвате всей территории Донецкой области Украины.

Герасимов отметил, что линия фронта в Украине растянулась на 815 километров.

Также он утверждает, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для украинской ПВО, а ракетные удары РФ «парализовали работу украинского военно-промышленного комплекса».

Он заявил, что армия РФ поразила более 1,3 тыс критически важных объектов Украины, и считает, что это «существенно снизило боевой потенциал украинских войск».