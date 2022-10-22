На плодородных землях Азербайджана, орошаемых рекой Кура, растет гранат, который является одним из лучших в мире. Мы находимся в гранатовом саду во время сбора урожая. Плодородия этой земле!

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, проиллюстрировав сказанное соответствующими фотографиями.