На плодородных землях Азербайджана, орошаемых рекой Кура, растет гранат, который является одним из лучших в мире. Мы находимся в гранатовом саду во время сбора урожая. Плодородия этой земле!
Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, проиллюстрировав сказанное соответствующими фотографиями.
Dünyanın en iyi narlarından birisi de Kür nehrinin suladığı münbit Azerbaycan topraklarında yetişir. Hasat vakti bir nar bahçesindeyiz. Bereketli olsun. pic.twitter.com/yNFWl9UIq2
— Cahit Bağcı (@cahitbagci) October 22, 2022
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