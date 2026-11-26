Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за проведение встреч специального представителя грузинского правительства по вопросам отношений с Россией Георгия Зурабашвили и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина как в Москве, так и в Тбилиси.
По словам главы грузинского правительства, переговоры должны проходить поочередно в двух столицах.
«Встречи [Зурабашвили и Галузина], конечно же, могут проходить и в Москве, и в Тбилиси, но если такой подход будет найден, принципиально важным является то, чтобы встречи в Москве и в Тбилиси проходили поочередно», — заявил Кобахидзе журналистам.