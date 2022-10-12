Президент России Владимир Путин является «рациональным игроком», который «неверно оценил свою способность вторгнуться в Украину и подавить ее народ». Об этом заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я полагаю, что он [Путин] рациональный игрок, который серьезно просчитался», — сказал президент США.

По словам Байдена, Путин ошибочно полагал, что украинцы встретят его с распростертыми объятиями и будут приветствовать его в Киеве. Американский лидер охарактеризовал цели «спецоперации» России, которые Путин озвучил в феврале, как «смехотворные».

«Если вы послушаете речь, которую он [Путин] произнес после того, как было принято это решение [о начале «спецоперации»], он говорил обо всей идее — он был нужен, чтобы быть лидером России, который объединил бы всех русскоговорящих. Я думаю, что это иррационально», — сказал Байден.