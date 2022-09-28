Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев допускает, что российский шоумен Максим Галкин может стать президентом России. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман в ходе разговора о заявлении жены Галкина, российской певицы Аллы Пугачевой, в котором она впервые осудила войну РФ против Украины.

Журналистка напомнила, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя заявление Пугачевой, назвал ее следующим президентом России.

«Некоторые говорят, что Максим Галкин, – отреагировал Киселев. – Кто-то даже уже предложил его кандидатуру в президенты. Ну а что? Чем плох Максим Галкин? Образованнейший человек, остроумный».