Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии продолжают процесс расчистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Как сообщает Минобороны, 19 сентября в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в северо-восточной части горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены еще 100 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Мины, обнаруженные инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии, были вынесены с территории с учетом соблюдения мер безопасности.

Работы по инженерному обеспечению продолжаются.