Заявления начальника Генштаба ВС Армении о том, что некоторые подразделений ВС Азербайджана попали в окружение, полностью ложные и являются очередной формой дезинформации.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку.

Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество принадлежат Азербайджану.

Минобороны призывает армянскую сторону вместо того, чтобы распространять ложную информацию, закрепить соглашение о прекращении огня.