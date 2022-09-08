Тот факт, что супруга премьер-министра Пашиняна Анна Акопян застряла в польском аэропорту, является очень большой проблемой для власти. Об этом на встрече с журналистами 8 сентября заявил политтехнолог Карен Кочарян.

«Думаю, что она там не просто так застряла. В Польше не могли не знать, что на территории аэропорта находится первая леди Армении и не могли закрыть для нее вход», – отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что это первые звоночки из геополитических центров, проявилось отношение к властям Армении.

«Акопян сама первая об этом написала, чтобы предотвратить иные разговоры и догадки в СМИ и соцсетях. В пиаре это называется вакцинацией», – пояснил Кочарян.

Он заметил, что семья Пашиняна давно ушла в подполье, не светится в медиа и социальных сетях. «Имиджмейкеры поняли, что такой подход резко отрицательно сказывается на их рейтинге и призвали сменить стиль поведения», – добавил политтехнолог.

Напомним, что супруга Пашиняна несколько дней назад написала, что опоздала на свой рейс в Женеву, вылетавший из Варшавы, и задержалась в варшавском аэропорту на неопределенное время. «Стоявший у соответствующего выхода человек сказал мне очень строгим тоном: вы не можете пройти», — написала Акопян.