Европейские дипломаты сомневаются, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи НАТО, как это предлагает спецпосланник президента США Джаред Кушнер, сообщает Le Monde.

Еще 19 ноября Кушнер утверждал, что Россия теперь «комфортно относится к идее, что любые гарантии безопасности для Украины после войны будут базироваться на статье 5 НАТО». Эта статья предусматривает коллективную оборону стран альянса.

Однако в Москве быстро дали понять, что подобный вариант не устроит российскую сторону. Замглавы МИД России Сергей Рябков в тот же день заявил, что любое «креативное решение» такого рода неприемлемо для России.

Идея Кушнера вызвала недоумение и у европейских дипломатов. Они указывают на то, что невозможно быть лишь частично членом НАТО.

«Что значит «близко к статье 5»? Вы либо в НАТО, либо вне его. Середины нет», – возразил дипломат одной из стран альянса.

Европейские страны намерены выработать общую позицию по долгосрочным гарантиям безопасности для 27 государств ЕС и Украины, добиваясь при этом места за столом мирных переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь публично поднял вопрос о полноценном членстве Украины в НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, выразил сожаление, что Киев не вступил в альянс еще два десятилетия назад.

«Я думаю, что мы все видим сегодня – по крайней мере, оглядываясь назад, – какой ошибкой было не придерживаться американского предложения на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году принять Украину в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать», – заявил Мерц.

При этом Le Monde напоминает, что в 2008 году и Франция, и Германия выступали против вступления Украины в альянс.