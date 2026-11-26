Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что реализация проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) не должна затрагивать интересы Москвы и Тегерана.

«В адрес «Дороги Трампа» уже звучит критика, особенно со стороны иранских партнеров, которые говорят, что любое физическое присутствие американской силовой компоненты на северной границе Ирана является тем, с чем Тегеран согласиться не может. Мы считаем принципиально важным, чтобы при реализации проекта не были проигнорированы интересы нашей страны. И Ирана, коль скоро он об этом заявляет», – заявила Захарова на брифинге.

Она также подчеркнула, что проект не должен создавать новые разделительные линии в регионе. В противном случае транспортно-логистическая инициатива будет «обречена на провал».

По ее словам, по армяно-американской инициативе пока больше вопросов, чем ответов. До сих пор не обнародованы целевые показатели проекта, параметры и сроки строительства, условия использования соответствующей инфраструктуры и перспективы грузоперевозок, отметила дипломат.