Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на морских минах в Ормузском проливе неподалеку от оманского порта Хасаб, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По утверждению КСИР, оба судна подорвались на минах к северу от порта, после чего на них вспыхнули пожары. В ведомстве заявили, что танкеры пытались пройти по несогласованному маршруту с отключенными навигационными системами.

Одно из судов, как утверждает КСИР, – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти. По данным иранских военных, он до сих пор охвачен огнем.

