Человекоподобные роботы будоражат воображение так, как не способны ни одни чат-боты. Именно поэтому футурологи долгое время испытывали разочарование из-за неспособности человечества создать реальный аналог C-3PO из «Звёздных войн» или Марвина — параноидального андроида из «Автостопом по галактике». Большие языковые модели (LLM), возможно, помогли доказать гипотезу Римана — математическую задачу, над которой учёные безуспешно бились с 1859 года, — однако их собратья в физическом мире по-прежнему с трудом справляются даже со складыванием простыни.

Воспроизвести универсальность, гибкость и ловкость человеческого тела оказалось сложнее, чем его интеллектуальные способности. Роботы, автоматизировавшие значительную часть промышленного производства, обычно представляют собой стационарные машины, бесконечно выполняющие одну и ту же операцию. Для тех, кто опасается радикальных перемен, связанных с развитием искусственного интеллекта, это служило определённым утешением. Если отвлечься от экранов, наиболее заметным проявлением этой технологии в физическом мире остаются непримечательные на вид центры обработки данных.

Однако вскоре всё изменится. Как сообщает The Economist, универсальные роботы стремительно совершенствуются. Инженеры применяют технологии, лежащие в основе больших языковых моделей, для создания нового поколения человекоподобных машин, напоминающих героя «Двухсотлетнего человека».

Прогресс ускоряется благодаря тому, что робототехника начинает извлекать выгоду из тех же закономерностей масштабирования, которые всего за четыре года позволили искусственному интеллекту пройти путь от неспособности уверенно справляться с простейшими вычислениями до передовых рубежей математической науки.

По одному из показателей, возможности больших языковых моделей взаимодействовать с физическим миром при их интеграции в роботизированные системы удваиваются каждые два месяца. Вскоре передовые системы искусственного интеллекта сами смогут способствовать разработке более совершенных робототехнических технологий. Одновременно стремительно снижается стоимость оборудования: средняя цена человекоподобных роботов одной из китайских компаний за два года упала на 72%.

Поэтому любая попытка представить, как искусственный интеллект изменит экономику, будет неполной без учёта массового распространения универсальных роботов. Они будут иметь самые разнообразные формы, однако именно человекоподобные машины окажутся всё более подготовленными к выполнению практически любых физических задач, доступных человеку.

Искусственный интеллект обеспечит их интеллектуальными способностями. Большие языковые модели уже решили сложную проблему взаимодействия человека с роботами: теперь достаточно просто разговаривать с ними. Они также успешно справляются с планированием действий для достижения сложных и нечётко сформулированных целей. Модели, построенные по аналогичным принципам, совершенствуются и в решении более трудной задачи — обеспечении достаточно надёжного управления андроидами, позволяющего им ориентироваться в реальном мире.

Роботизированное тело, в свою очередь, обеспечит необходимую физическую силу. По мере распространения этого мощного сочетания интеллекта и физических возможностей последствия для человеческого труда и повседневной жизни окажутся поистине головокружительными.

Революция робототехники, вероятнее всего, начнётся в домашних хозяйствах. По прогнозам экспертов, в ближайшие 5–15 лет первый миллион человекоподобных роботов может появиться на кухнях и в прачечных американских домов. В обоих случаях речь идёт о множестве бытовых задач, сопряжённых с минимальными рисками и не требующих от роботов такой физической силы, которая могла бы представлять опасность для человека.

В отличие от рабочих мест, где автоматизация зачастую встречает сопротивление, а иногда и вовсе запрещается, мало кто станет возражать против возможности больше не загружать посудомоечную машину самостоятельно. Первыми проложат этот путь энтузиасты технологий, как это уже произошло с роботами-пылесосами и роботизированными газонокосилками.

Освобождение человечества, и прежде всего женщин, от изнурительного домашнего труда само по себе станет огромным благом. Однако по-настоящему масштабные экономические последствия проявятся в последующие годы и десятилетия, когда роботы начнут осваивать заводы, больницы и строительные площадки.

Как минимум распространение роботов опровергнет одно из наиболее поверхностных предположений в современной дискуссии об искусственном интеллекте — убеждение в том, что технологические перемены затронут исключительно интеллектуальный труд.

Офисные работники, рассчитывающие переквалифицироваться в строителей, электриков или сантехников, могут столкнуться с неприятной реальностью. Если профессии, связанные с физическим трудом, также не станут убежищем от искусственного интеллекта, всё более привлекательными будут казаться радикальные меры государственного вмешательства, например закрепление отдельных категорий рабочих мест исключительно за людьми, как предлагал Билл Гейтс.

Более широкое политическое и общественное сопротивление также способно замедлить распространение роботов. Уже сегодня беспилотные автомобили внедряются медленнее, чем позволяют существующие технологии, из-за настороженности местных властей и сопротивления со стороны таксистов, юристов, специализирующихся на делах о возмещении вреда здоровью, и других заинтересованных групп.

Роботы затронут значительно больше отраслей, поэтому могут столкнуться с ещё более серьёзным противодействием. Однако оно вряд ли окажется достаточным, чтобы полностью остановить их распространение.

Что произойдёт в таком случае? Прежде всего изменится география производства товаров. Сегодня свободная торговля и принцип сравнительных преимуществ приводят к тому, что по мере роста благосостояния стран и повышения заработных плат предприятия перемещаются туда, где рабочая сила дешевле.

Эта тенденция может обратиться вспять, если производство перейдёт под контроль роботов, а стоимость человеческого труда утратит прежнее значение. Гораздо более важными факторами станут цены на землю и энергию, которые во многом зависят от государственной политики и сопротивления местных жителей реализации инфраструктурных проектов вблизи их домов.

Избиратели могут проявлять меньше недовольства роботизацией, если роботы будут лишать рабочих мест не их самих, а граждан других стран. Если для сбора урожая или кладки кирпича больше не потребуется человеческий труд, правительства могут стать ещё менее заинтересованными в привлечении трудовых мигрантов.

Кардинальные изменения могут произойти и в сфере услуг. На протяжении столетий многие профессии в этом секторе практически не поддавались повышению производительности труда. Как отмечал экономист Уильям Баумоль, исполнение произведения струнным квартетом требует сегодня столько же человеческих усилий, сколько и во времена Моцарта. То же самое относится к таким видам деятельности, как уход за пожилыми людьми. Роботы способны нарушить эту многовековую закономерность.

В результате относительные цены и заработные платы могут претерпеть радикальные изменения. Всё больше товаров и услуг повторят судьбу обычной футболки, став общедоступными благодаря массовому производству.

Как уже произошло в сельском хозяйстве, объёмы производства могут стремительно увеличиваться, тогда как цены будут падать ещё быстрее. В результате доля целых отраслей в структуре ВВП может сократиться практически до нуля.

Однако дешеветь будет далеко не всё. Земля и природные ресурсы останутся ограниченными. Если измерять их стоимость в эквиваленте товаров и услуг, они могут стать значительно более ценными. Если сегодня вам кажется, что арендная плата слишком высока, представьте, что произойдёт, когда на неё будет приходиться большая часть учитываемого объёма экономического производства.

Возможно, люди по-прежнему будут востребованы для управления роботизированными системами, определения направлений их работы, контроля и технического обслуживания — подобно тому, как появление тракторов не оставило без работы всех фермеров.

Кроме того, люди могут предпочесть, чтобы определённые виды деятельности по-прежнему выполнялись другими людьми. В конце концов, действительно ли концерт роботизированного оркестра будет стоить денег, потраченных на билет?

Предпочтение так называемых реляционных благ — товаров и услуг, ценность которых определяется человеческим взаимодействием, — может позволить людям обменивать собственный труд на товары и услуги, производимые роботами. Будем надеяться, что именно так и произойдёт.

Альтернативой может стать экономика с чрезвычайно высоким уровнем неравенства, в которой роботы и искусственный интеллект будут работать в интересах своих владельцев, тогда как остальному населению придётся конкурировать с машинами за энергию, землю и капитал.

Поразительные достижения искусственного интеллекта за последние несколько лет застали мир врасплох. Сегодня большинство людей столь же не готовы к перспективе того, что реальный аналог C-3PO может появиться уже в обозримом будущем.

Пришло время подготовиться к встрече с ним.