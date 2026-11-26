Два гражданина Италии, работавшие техническими специалистами немецкого оборонного концерна Rheinmetall, погибли в результате атаки иранских беспилотников на стратегический объект в Кувейте, сообщает ANSA.

По данным агентства, мужчины получили смертельные ранения от падавших обломков после перехвата иранских беспилотников, направлявшихся к объекту.

Первоначально представитель министерства обороны Кувейта Сауд Абдель Азиз аль-Утайян сообщил о четырех пострадавших в результате инцидента. Среди них были двое итальянцев, гражданин Кувейта и гражданин Пакистана. Все они были доставлены в больницу. Позднее ANSA подтвердила гибель двух итальянцев.

По заявлению кувейтского военного ведомства, атака привела и к материальному ущербу. Название объекта и масштабы повреждений не уточняются.