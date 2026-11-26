Группа российских сенаторов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за распространение информации о последствиях атак по территории России, предусматривающий наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает РБК.

Инициативу подготовили, в частности, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Владимир Джабаров.

Под действие предлагаемой статьи 280.5 УК РФ попадет распространение сведений о последствиях применения противником беспилотников, авиационных средств поражения, ракетного и артиллерийского вооружения. Ограничения также коснутся информации о местах размещения военной техники, производства и хранения вооружений и боеприпасов, а также о последствиях терактов, диверсий и покушений на жизнь государственных и общественных деятелей, судей, следователей и сотрудников правоохранительных органов.

При этом уголовное наказание за такие публикации будет зависеть от обстоятельств. Если человек ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение или имеет судимость по новой статье, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Если распространение информации повлечет смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью или имуществу, массовые нарушения общественного порядка либо сбои в работе объектов инфраструктуры, максимальный срок увеличится до пяти лет.