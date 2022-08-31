Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что скончавшийся во вторник последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе и других местах.

«Он был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было. Такие воспоминания, хотя о мертвых говорят либо хорошо, либо никак. Ну, не в этот раз. Единственный плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза», — написал Анушаускас в социальной сети Facebook.

Горбачев скончался на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни.