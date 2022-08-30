Украинские военные бьют по ремонтным базам и складам российских войск, а также по скоплениям живой силы и местам пребывания офицеров РФ в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

Он отметил, что защитники ударили по Антоновском мосту, «чтобы еще раз подтвердить его не функциональный статус». Кроме того, в Таврийске детонируют боеприпасы, еще были «прилеты» в Бериславе, Новой Каховке, Алешках, Новой Збурьевке.

«Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые навсегда останутся без конечностей, потому что когда-то решились прийти на нашу землю с войной», — написал Хлань.

Он не сообщает об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации.

Кроме того, Хлань отметил, что утром было совершено покушение на российского майора, которого отправили в область «начальником дежурной части ГИБДД». Рядом с его автомобилем, где была и семья захватчика, сработало взрывное устройство.

«К сожалению, все живы-здоровы. Пока», — добавил Хлань.