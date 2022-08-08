Украинские военные в ближайшее время могут взять противника в тактическое окружение под Изюмом (Харьковской области). Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Там вырисовываются интересные очертания. Эти интересные очертания похожи на те, которые складывались возле Горского, только для украинской стороны. А теперь складывается для путинской стороны. Вполне возможно о каком-то тактическом окружении скоро пойдет речь не для нас там. Там движутся очень успешно», — отметил он.

По его словам, под Изюмом уже освобождено несколько населенных пунктов.

«Что было непросто, потому что противник постоянно давил, были превосходящие силы. Они вчера, кстати, пытались ходить в атаки на отбитие, но не вышло», — добавил Арестович.