Украинские силы противовоздушной обороны удачно ликвидируют ракеты, которые Россия выпускает по мирным городам. Однако есть несколько типов, сбивать которые чрезвычайно сложно. Об этом 5 августа заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, опасными являются ракеты советского образца Х-22 и Х-31, а также «Оникс» и «Искандер».

«Эти ракеты очень скоростные, не все ракеты могут сбивать наша ПВО существующими средствами, которые у нас есть на вооружении», — сказал он.

В то же время спикер отметил, что Россия выпускает по Украине большое количество крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Украинские военные благодаря сотрудничеству подразделений умело обнаруживают, перехватывают и ликвидируют вражеские ракеты.