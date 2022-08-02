Договоренности об экспорте украинского зерна из черноморских портов Украины начали выполняться.

Об этом в видеообращении по итогам 1 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Первое судно, перевозящее 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. На сегодняшний день еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире», – сказал он.

Президент Украины считает, что теперь все зависит «от выполнения параметров инициативы по безопасности, а это – ответственность партнеров, прежде всего ООН и Турции».

«У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия», – заявил Зеленский.

По его словам, в этом году из-за жары «угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран».

«Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия», – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что для Украины это вопрос «не только в миллиардах долларов валютной выручки».

«К выращиванию экспортных аграрных культур привлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям», – сказал президент.