Основное назначение украинских систем противовоздушной обороны – сбивать вражеские самолеты и вертолеты, а не ракеты. Об этом на брифинге во вторник, 14 июня, заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов — это летательные аппараты врага — самолеты, вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению не все», — отметил он.

По его словам, российские ракеты высокотехнологичны и спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах, от 50 метров.

«Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров и не все средства ПВО могут уничтожать», — добавил Игнат, поясняя, почему часть вражеских ракет достигает цели.