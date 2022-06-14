Воздушные силы ВСУ отчитались о проделанной работе. В течение часа, с 12:20 до 13:20, украинские защитники сбили три крылатые ракеты — вероятно, «Калибры». Их удалось уничтожить над разными областями Украины.

Об успешно сбитых целях отчитались в Командовании Воздушными силами ВСУ.

«Сегодня, 14 июня, в период с 12:20 по 13:20, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно «Калибр»), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря», — заявили в Командовании Воздушными силами.

Одну из ракет удалось уничтожить с помощью ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования «Центр». Еще две сбили выстрелами из зенитных ракетных комплексов в зоне ответственности Воздушного командования «Захид».

Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 125 крылатых ракет. Сейчас РФ старается их экономить и все чаще использует советские образцы — X-59 и X-22.

