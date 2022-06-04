Блокирование российского сайта «РИА Новости» на территории Азербайджана — правильный шаг. Жесткий, но необходимый шаг. Потому что это агентство неоднократно распространяло информацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана и суверенитета страны. А к таким поступкам толерантно относиться нельзя. Потому что информация, передаваемая ими из Ханкенди, способствует стимулированию сепаратистского движения, и является попыткой ударить по независимости Азербайджана. Об этом в беседе с Minval.az заявил медиаэксперт, доктор филологических наук Гулу Магеррамли.

По его словам, нецелесообразно вещание такого сайта на территории Азербайджана. Уже не в первый раз «РИА Новости» поступает подобным образом и ранее Азербайджан очень терпеливо относился к этому. И раз уж мы подписали с Россией декларацию о сотрудничестве, то должны уважать суверенитет друг друга.

«Деятельность «РИА Новости», направленная против Азербайджана не соответствует журналисткой этике. После этого нужно блокировать все российские сайты, которые будут распространять информацию против Азербайджана. Элементарно, на территории России заблокированы азербайджанские сайты, освещающие войну в Украине, а в этих новостях нет ничего, непосредственно направленного против России, но им не понравилась манера подачи информации. Россия может считать себя государством, а Азербайджан — нет? Каждое государство должно защищать свою информационную безопасность», — заключил эксперт.

Рамелла Ибрагимхалилова