В Изюме уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия РФ из-за некомпетентности командиров, пишет Институт изучения войны.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского микроблогера.

По его сведениям, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.