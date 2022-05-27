В Чехии считают, что завершением войны России против Украины должна стать победа украинской армии.

Об этом говорится в заявлении президента Чехии Милоша Земана во время его встречи с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Как подчеркнул Земан, сейчас у Чехии и у Швейцарии одинаковая позиция по войне, которую начала Россия против Украины.

«Обе стороны (Швейцария и Чехия) надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины», — подчеркнул глава чешского государства.

При этом он отметил роль Швейцарии, которая, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к санкциям Запада против РФ.

«Позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию», — заявил Земан.