Газета The New York Times опубликовала фотографии с неудачной для российских войск переправы в Белогоровке Луганской области.

По данным издания, при попытке форсировать Северский Донец, там погибло около 400 российских солдат. Такую цифру журналистам озвучили украинские военные.

Также журналисты узнали некоторые подробности разгромной для россиян операции. 8 мая ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар. После чего бойцы взорвали понтонные мосты. Пути к отступлению были отрезаны.

На предложения сдаться россияне не реагировали, многие пытались спастись, переплывая Донец в обратном направлении.

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По мнению NYT, по числу жертв произошедшее у Белогоровки стало одним из самых крупных поражений российских войск в бою с момента начала вторжения в Украину.