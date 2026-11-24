Вечером 23 ноября российский беспилотник на короткое время нарушил воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ на западные области Украины. Польские военные отслеживали его полет и имели разрешение на уничтожение, однако в итоге решили не открывать огонь из-за риска для гражданского населения.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

В связи с российскими ударами по Украине Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны. В военном командовании отметили, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к потенциально опасным территориям.

Позже польские военные уточнили, что во время ночной атаки российский беспилотник ненадолго залетел на территорию страны. Радары отслеживали его на протяжении всего маршрута полета, а военные получили разрешение на его уничтожение.

Однако дрон сменил курс и начал двигаться на восток. Учитывая возможную опасность для гражданских лиц и последствия падения беспилотника, военные решили не применять оружие.

«Было принято решение воздержаться от применения вооружения в связи с риском причинения ущерба», — пояснили в Оперативном командовании.

В польских вооруженных силах подчеркнули, что системы противовоздушной обороны остаются в постоянной готовности к реагированию на потенциальные угрозы.