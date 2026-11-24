Пентагон откладывает поставки Украине примерно 60 ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, в том числе из европейских запасов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, задержки связаны с позицией министра обороны США Пита Хегсета. Несмотря на то что ракеты были закуплены на средства западных союзников Киева, их передача требует одобрения Вашингтона, поскольку они производятся в США. Это правило распространяется и на реэкспорт боеприпасов из европейских арсеналов.

Как отмечает FT, восемь ракет PAC-3 планировалось передать Украине в сентябре, ещё десять — в октябре, десять — в ноябре и двенадцать — в декабре. Однако ни одна из запланированных партий до сих пор не получила разрешения на поставку.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву хватило бы 5% американских запасов ракет Patriot, чтобы «пережить зиму». По его словам, количество доступных Украине перехватчиков в 2026 году сократилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

В середине октября CNN сообщал, что у Украины закончились ракеты для этих зенитных комплексов.