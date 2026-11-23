Военно-техническое сотрудничество является новым направлением взаимодействия между Азербайджаном и Италией.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни, передает АПА.

«В настоящее время между компаниями двух стран рассматривается ряд проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Итальянские компании приняли участие в выставке ADEX. Это новое направление сотрудничества, и мы высоко его оцениваем. Италия также оказала нам поддержку в сфере разминирования. Соответствующие структуры Италии сотрудничают с ANAMA. За это мы благодарим Италию», — отметил министр.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Италия оказывает поддержку Азербайджану на международных мероприятиях.

Он сообщил также, что Италия присоединилась к восьми инициативам Азербайджана в рамках COP29.