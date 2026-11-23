Украине необходимо нарастить парк западных истребителей, включая F-16 и Gripen, для усиления защиты от российских атак, заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

По его словам, Gripen должны появиться в Украине уже с января, однако этого количества будет недостаточно, поэтому Киев рассчитывает получить больше самолетов F-16.

На заседании также обсуждали противодействие российским реактивным беспилотникам в этом и следующем году. Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает данными о планах России по производству и применению «шахедов», а также о каналах поставки комплектующих для этих дронов.

Президент подчеркнул, что для противодействия угрозе необходимо усилить санкции, экспортный контроль и обеспечить украинские силы средствами перехвата беспилотников.

В то же время Зеленский сообщил о новых разработках украинских производителей вооружений, отметив, что появились более эффективные перехватчики против реактивных «Шахедов». По его словам, государство будет закупать их в максимально возможном количестве.