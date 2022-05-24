Военный аналитик, профессор Майкл Кларк заявил в прямом эфире Sky News, что ожидает полного окружения Северодонецка в ближайшие 1-2 суток.

По словам профессора Кларка, русские «вкладывают все силы в эту конкретную часть фронта».

«Русские эффективно окружили Северодонецк, хотя и не полностью. Их северные и южные клещи к западу от города находятся на расстоянии 10–12 миль друг от друга», – добавил он.

«Но я ожидаю, что они закроют свои клещи, свое окружение, в ближайшие 24–48 часов», – резюмировал Кларк.