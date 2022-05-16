Корпорация Lockheed Martin получила два заказа от армии США на поставку противотанковых комплексов Javelin на сумму $309 млн.

Данные ракетные комплексы активно применяются украинскими военными. На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.

Оборонный подрядчик заявил, что контракты включают более 1300 ракет Javelin, финансируемых за счет недавнего Закона о дополнительных ассигнованиях Украины, и заказы для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.

Lockheed также заявила, что работает над тем, чтобы увеличить объемы производства ракет с нынешних 2100 штук в год.