Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода «Азовсталь».

Речь идет о тяжелораненых, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

На предприятии сейчас порядка 600 раненых.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не прекращается попытки спасти из Мариуполя и «Азовстали» всех украинцев. Сейчас идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей.

По его словам, для соответствующих переговоров привлечены все в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками.