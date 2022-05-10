ВСУ разбили группу войск РФ, которая была переброшена через понтонную переправу в Белогоровку под Лисичанском. Об этом заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

«В настоящее время остается сложная ситуация, особенно в районе Белогоровки, там, где враг пытался создать прочную переправу через Северский Донец и перебрасывать технику и личный состав на нашу сторону. Частично он имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, вся техника так же уничтожена, и остатки личного состава частично уничтожены, частично бежали и уже вплавь переправлялись на другую сторону», — сказал Гайдай.

Контроль над Белогоровкой имеет важное значение для хода боевых действий, т.к. рядом находится трасса Бахмут-Лисичанск. И в случае потери контроля над ней украинских сил, подконтрольная Украине часть Луганской области оказалась бы в окружении.