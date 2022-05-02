Разведка США подтвердила, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, сообщает СNN cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

«Мы знаем, что он находился на Донбассе несколько дней, начиная с прошлой недели. Мы не знаем, там ли он еще», — сказал чиновник.

Чиновник уточнил, какие у США есть разведданные, которые привели к такому выводу. Также, по его словам, США не располагают сведеньями о том, был ли Герасимов ранен.

США не уверены, почему Герасимов отправился на линию фронта и свидетельствует ли это об отсутствии доверия Кремля к генералу Александру Дворникову, который всего несколько недель назад был назначен командующим всеми российскими войсками в Украине, сказал чиновник.

Однако поездка Герасимова свидетельствует о том, что он хотел непосредственно увидеть операции, добавляет CNN.

28 апреля СМИ сообщили, что в захваченный украинский город Изюм Харьковской области лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма было уничтожено два командных пункта российских военных. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни российских военных. По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Советник главы МВД Антон Геращенко, в свою очередь, сообщил, что Герасимова могли ранить под Изюмом. Но позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что Герасимов действительно был под Изюмом, но нет подтверждения, что он был ранен.