Банкир Олег Тиньков назвал вторжение в Украину «безумной войной», у которой нет «ни одного бенефициара».

«Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них говноармия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране — говно, и погрязло в ниппотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества… Конечно есть дебилы, рисующие Z, но с. 90% россиян против этой войны!» — написал бизнесмен в инстаграме.

Также Тиньков призвал «коллективный Запад» быть более рациональным и придумать для Путина возможность сохранить лицо, чтобы завершить войну.