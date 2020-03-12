Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уголовное дело в отношении экс-президента страны Сержа Саргсяна связано с закупкой вооружения, и отметил, что при прежних властях для армии были закуплены непригодные боеприпасы.

«Власть Сержа Саргсяна на 42 млн долларов приобрела оружие, это оружие не работает, оно вообще ни на что не годно, всего лишь металлолом. Эти люди заплатили 42 млн долларов. Это оружие ни на что не годно, это и не оружие, это непонятно что… Сейчас возбуждено уголовное дело, пусть Серж Саргсян придет и даст ответ за это», — сказал Пашинян.

Премьер-министр привел этот пример, чтобы показать, что заявления представителей бывших властей о том, что «нынешние власти пытаются сдать земли Карабаха, не соответствуют действительности».

«У них в Армении нет возможности проводить политическую деятельность во главе с Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, они теперь могут сделать лишь одно: добровольно вернуть все до копейки награбленное армии, Вооруженным силам, Карабаху, Республике Армения, народу Армении, и народ обсудит — простить их или нет», — заявил Никол Пашинян.

Minval.az