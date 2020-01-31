В Женеве прошли содержательные переговоры вокруг политического урегулирования Карабахского конфликта. Об этом заявил в беседе с газетой «168.am» бывший директор Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян, обращаясь к повестке состоявшихся накануне в Женеве переговоров Мнацаканян-Мамедъяров.

По словам Шахназаряна, в Женеве обсуждается широкий круг вопросов.

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«Одним из центральных вопросов является создание зон совместного проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе. В первую очередь обсуждается вопрос Шуши, а также интенсификация содержательных переговоров. Именно в этом контексте, параллельно проходящим в Женеве переговорам, посол США в Баку Эрл Литценбергер встретился по собственной инициативе с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым», – отметил Давид Шахназарян.

Minval.az