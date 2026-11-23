В Китае сотрудника одного из министерств по фамилии Ма приговорили к смертной казни за передачу иностранной разведке более 100 секретных материалов, сообщает South China Morning Post.

Ма признали виновным в шпионаже, лишили политических прав на всю жизнь и конфисковали его имущество. При этом китайские власти не раскрыли, когда состоялся суд, какой суд вынес приговор и приведен ли он в исполнение, а также не уточнили, в каком министерстве работал осужденный. В материалах дела фигурируют лишь условные обозначения «страна А» и «страна Б».

По данным публикации, вербовка Ма началась во время его пребывания за границей, в стране А, где он познакомился с разведчиком страны Б по имени Кайлинь. Тот сначала приглашал китайца на встречи под предлогом языковой практики и улучшения общения, выплачивая ему небольшие суммы за регулярные контакты. Постепенно разговоры перешли к сотрудникам китайской миссии и их работе.

Позже коллега Кайлиня по имени Тан Чжэн потребовал от Ма сотрудничать с разведкой страны Б, пригрозив раскрыть китайским властям сведения о его «прошлой незаконной деятельности».

Ма подписал «соглашение о сотрудничестве», после чего ему назначили ежемесячные выплаты и передали ноутбук для работы с информацией. Вернувшись в Китай, он днем собирал секретные материалы, а по ночам дома оформлял их в файлы и отправлял через тайные сайты.

Всего Ма передал более 100 разведывательных материалов. Девять из них имели гриф «секретно», еще 26 были обозначены как «конфиденциальные» – это второй и третий уровни защиты государственной тайны в китайской системе классификации. До ареста он получил от иностранной разведки более 1 млн юаней.

В августе 2025 года в Китае также приговорили к смертной казни бывшего заместителя председателя постоянного комитета народного собрания провинции Хайнань Лю Синтая. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму свыше 316 млн юаней (около $44 млн).