Президент России Владимир Путин в частном порядке допустил предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО после завершения войны, если на ее территории не будут размещаться войска альянса, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным обозревателя издания Дэвида Игнатиуса, американские и европейские чиновники обсуждают механизмы таких гарантий. Один из вариантов предусматривает смягчение санкций против России с автоматическим восстановлением ограничений в случае подготовки нового вторжения. В ответ на отказ Москвы допустить размещение баз НАТО в Украине американская сторона предложила отвести российские войска от границы после прекращения огня. Если Россия вновь начнет наступление, силы альянса, согласно обсуждаемой схеме, должны быть оперативно переброшены в Украину по воздуху.

Одним из главных препятствий остается вопрос Донбасса. Путин настаивает на установлении контроля над всем регионом, тогда как президент Украины Владимир Зеленский отказывается передавать территории, которые российская армия не смогла захватить. По информации Игнатиуса, американский переговорщик Джаред Кушнер изучает возможность предложить Москве полноправное членство Украины в НАТО в обмен на Донбасс.

Зеленский подтвердил, что американская сторона впервые подняла такой вопрос.

«Американцы подняли вопрос: «А что, если Украина вступит в НАТО? Уйдет ли Украина из Донбасса?» Этот вопрос был поднят впервые», – цитирует президента Washington Post.

Украинский лидер заявил, что готов вынести на референдум пакет договоренностей, если он будет предусматривать надежные гарантии безопасности, финансирование восстановления страны и отсутствие ограничений на численность украинской армии.

Еще одним направлением переговоров остается вступление Украины в Евросоюз. Кушнер сообщил о «существенном прогрессе» в обсуждении «пути к членству в ЕС, который закрепит долгосрочное будущее Украины в Европе». Европейские чиновники подтвердили изданию, что рассматривают «специальный процесс» вступления, однако он может занять до десяти лет.

При этом боевые действия продолжают набирать интенсивность. Согласно исследованию Киевской школы экономики, количество российских воздушных атак на Киев в 2026 году выросло более чем втрое: с 2,6 в день в первой половине года до 9,8 в октябре. Число часов воздушной тревоги за тот же период увеличилось с 32 до 172 в месяц. Украина, в свою очередь, усилила удары по российской энергетической инфраструктуре. По данным Reuters, которые приводит Игнатиус, в этом месяце украинские силы атаковали 15 из 35 крупнейших российских НПЗ, сократив объемы переработки нефти на 45%.

Игнатиус считает, что дальнейшая эскалация может сорвать дипломатические усилия, и призывает стороны хотя бы к частичному прекращению огня, которое защитило бы города и энергетическую инфраструктуру. По его оценке, посредники США постепенно приближаются к возможным договоренностям, однако без остановки хотя бы части ударов новые атаки могут перечеркнуть достигнутый прогресс.