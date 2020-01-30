«Никакие переговоры, активность посредников невозможны до тех пор, пока Армения не продемонстрирует готовность серьезным образом обсудить вопрос освобождение оккупированных территорий Азербайджана».

Такое мнение в беседе с Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя вчерашние семичасовые переговоры глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Женеве. Сегодня же дипломаты проводят второй раунд переговоров.

Помимо этого, сегодня стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В ходе разговора главы государств, как ранее сообщил «Минвал», обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Тем временем, накануне президент Макрон в рамках участия в ежегодном мероприятии Координационного совета армянских организаций Франции, анонсировал подвижки в вопросе урегулирования конфликта весной.

Т.Зульфугаров напомнил о том, что Армения не спешит в вопросе деоккупации азербайджанских территорий.

«Такой готовности у политического руководства этой страны нет. Раньше свое нежелание освободить наши территории завуалировали тем, что они участвуют в переговорах, хотя на самом деле тянули время. И им это удавалось на протяжении 28 лет. Сегодня же Пашинян избрал иную тактику, и говорит о том, что армянская сторона не собирается обсуждать вопрос освобождения оккупированных территорий», — отметил Т. Зульфугаров.

«После известных заявлений Пашиняна, любые подобные «движения», типа двухдневных переговоров в Женеве, либо звонок Макрона после встречи с армянской диаспорой, не играют никакой роли», — добавил экс-министр.

Армянский премьер, по мнению нашего собеседника, задал такую рамку для политического урегулирования, в рамках которой у Азербайджана нет никаких интересов.

«То есть, фактически, Азербайджан должен подписать капитуляцию, признать оккупацию части своей территории, и решать пограничные вопросы. В подобных условиях никакой активной деятельности не будет до тех пор, пока Армения не откажется от данной позиции. И, как мне кажется, это ясно абсолютно всем. Всяческие попытки имитирования каких-то контактов типа «министры посидели два дня, один из них там прищурился и посмотрел на что-то» ничего кроме смеха вызвать не могут», — отметил Т.Зульфугаров.

Фактически Пашинян, озвучивая подобные заявления, адресует их не только в адрес Азербайджана, считает наш собеседник.

«Это посыл в первую очередь, сопредседателям МГ ОБСЕ. Пашинян подрывает желание посредников вести имитационные переговоры, чем они занимались столько лет. Он также понимает, что в Азербайджане достаточно много рассудительных и умных людей, и азербайджанская общественность больше не собирается верить в эту «игру», и поэтому как бы провоцирует посредников, чтобы они сделали какой-то шаг.

Провокация эта в первую очередь направлена против России. В чем ее суть? Она заключается в том, что если переговоры не возможны из-за позиции Армении, тогда почему не происходит возобновление военных действий? И почему Азербайджан, его руководство не обеспечивает в рамках Устава ООН отпор агрессору?

Да, мы это не можем сделать до тех пор, пока Россия предоставляет «зонтик безопасности» Армении. И, естественно, что Азербайджан должен спросить у России, распространяется ли ее «зонтик безопасности» на оккупированные территории. Уверен, что Москва скажет нет.

В этой ситуации после возобновления боевых действий Пашинян демонстративно разрывает любые отношения с Россией, и переходит на сторону Запада. Вот к чему он стремится.

Поэтому звонок Макрона, выборы в Азербайджане, двухдневные переговоры в Женеве к этому сценарию отношения не имеют. А то, что данный сценарий армянское руководство реализует шаг за шагом, очевидно всем», — отметил экс-глава МИД.

В этом случае, что могли обсуждать министры в течение семи часов, а сегодня переговоры, с участием сопредседателей ОБСЕ были продолжены?

«Все, что угодно. Что придумать, для того чтобы создать видимость возобновления переговоров? Вот они сидят и два дня думают, что же сказать людям», — резюмировал Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az