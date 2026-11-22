Иран должен добиться устойчивого сдерживания, чтобы исключить угрозу нового конфликта и не допустить сохранения нынешней ситуации «ни войны, ни мира», заявил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф.

«Ситуация ни войны, ни мира не может продолжаться. Единственный способ устранить угрозу и убрать тень войны над нашей страной – добиться устойчивого сдерживания. Если мы не хотим, чтобы нынешняя ситуация сохранялась, необходимо устранить угрозу для нашей страны. Этой цели можно достичь только путем создания устойчивого сдерживания», – сказал он.

По словам Галибафа, США осознали, что не смогут добиться своих целей в отношении Ирана с помощью военной операции, подобной 40-дневной войне. Теперь главным инструментом давления на Тегеран для Вашингтона становится экономика, а также попытки спровоцировать раскол внутри страны, отметил спикер.

По мнению Галибафа, к такому выводу США пришли благодаря действиям иранских вооруженных сил.