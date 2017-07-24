По горячим следам раскрыто мерзкое преступление, совершенное в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили 1news в районном управлении полиции, в пустынном месте за гаражами на улице генерала Самедбека Мехмандарова (близ кирпичного завода) в поселке Ахмедлы 36-летний Рауф М. (его фамилия пока не называется в интересах следствия) напал на 8-летнего М.А. (имя мальчика скрывается из этических соображений – прим.авт.) и совершил в отношении него аморальные насильственные действия сексуального характера.

Ребенок не был изнасилован, но получил тяжелое психологическое потрясение.

По заявлению родителей мальчика были тут же начаты оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 («Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Напомним, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Отметим, что, по данным сайта təzadlar, активную помощь в задержании подозреваемого оказал сын народного поэта Сохраба Тахири – капитан таможенной службы Тахир Тахири, который стал свидетелем преступления. Он вспугнул педофила и когда тот начал убегать, пытался поймать, но не смог. Однако во время погони он успел заснять педофила на мобильный телефон, что стало весомым доказательством вины задержанного.